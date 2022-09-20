За семь месяцев 2022 года Башкирию посетили более 1 млн туристов

фото: vk.com //Андрей Назаров

За январь-июль 2022 года Башкирию посетили более 1 млн туристов. Объем платных услуг в отрасли вырос на 22%. Ростуризм назвал республику «новинкой турсезона». Об этом 20 сентября в своих соцсетях сообщил премьер-министр местного правительства Андрей Назаров. По словам чиновника, рост туристического потока региону обеспечило развитие инфраструктуры: строительство дорог, придорожных комплексов и глэмпингов.

Среди преимуществ республики Назаров также назвал продвижение знаковых мест притяжения: музейного комплекса «Шульган-Таш», Евразийского музея кочевых цивилизаций у мавзолея Тура-хана, арт-центра «Воскресенский завод», Уфимской крепости и городища Уфа II.

– Эти объекты сформируют этнотуристический облик республики. Знаковые локации будут презентовать этапы нашей истории, – написал премьер. – Туристы смогут проследить путь становления Башкортостана как культурного, религиозного и промышленного центра Евразии.

Назаров полагает, что Башкирия способна занять ведущие позиции в этнотуризме. По оценкам аналитиков, только 10% турпотока в России приходится на эту сферу. При этом 88% опрошенных путешественников выразили желание поучаствовать в таких турах.