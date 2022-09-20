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Происшествия20 сентября 2022 8:58

В Башкирии водитель Mitsubishi Lancer насмерть сбил шедшего по дороге человека

ДТП произошло в темное время суток 19 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Абзелиловском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил мужчину. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось в десятом часу вечера 19 сентября. На дороге между деревнями Атавды и Северный 25-летний молодой человек за рулем Mitsubishi Lancer совершил наезд на 48-летнего уроженца Челябинской области. Он шел по проезжей части навстречу иномарке. От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

– Со слов очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался без световозвращающих элементов, – добавили в дорожной полиции.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.