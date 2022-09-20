На улице Геофизиков в Уфе включили светящиеся опоры из стеклопластика

На улице Геофизиков в Уфе включили 48 новых электроопор, 42 из которых сделаны из стеклопластика и светятся всеми цветами радуги

На улице Геофизиков в Уфе включили 48 новых электроопор, 42 из которых сделаны из стеклопластика и светятся всеми цветами радуги. Об этом 19 сентября в своих соцсетях сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Среди преимуществ [новых опор] – долговечность, стойкость к атмосферным воздействиям, антивандальность. И выглядят они намного лучше, чем обычные металлические – красиво и эстетично, – рассказал сити-менеджер.

По его словам, такие светящиеся столбы будут появляться и в других новых районах города при строительстве и реконструкции дорог. Мавлиев добавил, что 24 сентября на улице Геофизиков в рамках акции «Зеленая Башкирия» будут высажены липы, черемухи, яблони и рябины.

Улица Геофизиков находится в развивающемся микрорайоне «Кузнецовский затон». На ней проложили более полутора квадратных метров тротуара, один квадратный метр велодорожек и 12,5 – проезжей части.