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Общество19 сентября 2022 14:26

В Башкирии судебные приставы начали операцию «Должник»

Она продлится до 26 сентября
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 19 сентября, региональное управление Федеральной службы судебных приставов объявило о начале операции «Должник». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Рейдовые мероприятия по взысканию административных штрафов будут проводиться совместно с сотрудниками МВД. Особое внимание представители ведомств будут уделять исполнительным производствам, возбужденным по статьям за уклонение от исполнения наказания, пропаганду наркотиков, управление транспортом в пьяном виде и пр.

Пресс-служба службы судебных приставов подчеркивает, что к должникам будут применяться предусмотренные законодательством меры принудительное воздействия, среди которых арест и изъятие имущества.