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Общество19 сентября 2022 13:00

В Уфе 22 сентября закроют парковку у конгресс-холла и ограничат движение по улице Тукаева

В мэрии объяснили, с чем это связано
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 22 сентября с 6:00 до 22:00 будет закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау» и до 19:00 – ограничено движение на половине проезжей части улицы Тукаева

В Уфе 22 сентября с 6:00 до 22:00 будет закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау» и до 19:00 – ограничено движение на половине проезжей части улицы Тукаева

В Уфе в четверг, 22 сентября, с 6:00 до 22:00 будет закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау» и до 19:00 – ограничено движение на половине проезжей части улицы Тукаева на участке между Цюрупы и Расулева. Об этом 19 сентября предупредили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, перекрытие парковки и улицы связано с открытием новых корпусов Российского исламского университета и проведением международной научно-практической конференции.

Жителей башкирской столицы попросили с пониманием отнестись к ограничениям и учитывать их при планировании поездок.