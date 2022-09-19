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Общество19 сентября 2022 12:22

Хабиров призвал глав районов Башкирии перестать «заниматься ерундой»

Глава республики поручил сажать крупномерные деревья вместо мелких
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал глав районов республики сажать на территориях муниципалитетов крупные деревья вместо мелких.

– Уважаемые главы муниципалитетов, я вас всех очень прошу, пожалуйста, не занимайтесь ерундой и не сажайте вот эти маленькие ростки до метра. Бессмысленное занятие! Они не вырастают в агрессивной среде, ломаются под снегом. Вы кучу людей привлекаете к этому – толку нет. Сажайте меньше, но лучше, – заявил руководитель республики.

Примером для чиновников, по мнению главы Башкирии, должны стать Нефтекамск и Уфа, где есть аллеи с крупномерными деревьями.