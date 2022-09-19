фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде в Хабаровске обыграл «Амур» со счетом 0-2. Третий матч дальневосточного турне уфимского клуба в рамках КХЛ состоялся 19 сентября.

Обе шайбы были забиты в середине первого периода. Результативными бросками отметились Иван Дроздов и Николай Кулемин.

В онлайн-таблице Восточной конференции «юлаевцы» сейчас занимают шестое место с восемью очками в активе. В следующем матче противником СЮ вновь станет «Амур». Игра пройдет в Хабаровске в среду, 21 сентября.

«Амур» (Хабаровск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).

Голы:

0:1 (07:23) – Иван Дроздов;

0:2 (11:12) – Николай Кулёмин.