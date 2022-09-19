В Уфе авиапредприятие испытывает острый дефицит работников из-за низких зарплат

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Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», специализирующееся на выпуске продукции для авиастроения, испытывает острый дефицит рабочей силы. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал генеральный директор организации Виктор Новиков.

– У нас сегодня большая проблема с рабочими кадрами. Мы вынуждены на сегодняшний день у себя перепрофилировать отделы, где есть рабочие места, и переводить персонал в другие подразделения, где квалификация позволяет им работать. Также это работа во вторую смену, в субботу и в воскресенье. Рук не хватает, в настоящее время нам необходимо порядка 400 специалистов, – доложил Новиков.

Глава Башкирии Радий Хабиров, выслушав доклад, заявил о необходимости решения проблемы уфимского предприятия.

– Это наша общая проблема, надо думать о ней. Надо поднимать зарплату и тогда нам всем проще думать, – отметил руководитель республики.