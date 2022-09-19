В пиццерии в Башкирии обнаружили мужскую сумку с пистолетом внутри

В пиццерии по улице Ленина в башкирском городе Туймазы 18 сентября кассир обнаружил мужскую сумку с пистолетом внутри. Об этом сообщила региональная Росгвардия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пиццерии по улице Ленина в башкирском городе Туймазы 18 сентября кассир обнаружил мужскую сумку с пистолетом внутри. Об этом сообщила региональная Росгвардия.

– Сотрудники […] установили, что пистолет травматический, его владелец – ранее не судимый 29-летний местный житель. Спустя некоторое время в пиццерию вернулся за оставленной сумкой и он сам. К счастью, его оружие не попало в руки злоумышленников и не принесло вреда, – рассказали в силовом ведомстве.

Против мужчины, оставившего в кафе пистолет, Росгвардия составила административный протокол о нарушении правил хранения оружия. Ему грозит штраф и лишение права владения «травматом» на срок до одного года. Правоохранители также аннулировали горожанину лицензию на оружие. «Травматические пистолеты относятся к оружию ограниченного поражения. При этом в отношении них действуют строгие нормы закона, которые определяют правила и порядок хранения», пояснили в Росгвардии.