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Общество19 сентября 2022 10:46

Минстрой Башкирии: очередь на жилье не уменьшится и не исчезнет

В республике жилье ожидают 80 тысяч семей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Башкирии не исчезнет и не уменьшится очередь на жилье. Такое заявление исполняющий обязанности министра строительства региона Егор Родин сделал в беседе с изданием «Республика Башкортостан».

По словам чиновника, в настоящее время в Башкирии жилье ожидают 80 тысяч семей, большинство из них не является льготниками. Министр считает, что очередь возникает из-за низкой платежеспособности населения.

– Людям непосильна никакая ипотека, даже если она будет с нулевым процентом, – подчеркнул Родин.

Также чиновник отметил, что со временем очередников станет только больше, поскольку появляются новые нуждающиеся, а жилье приходит в негодность и требует сноса.