В Башкирии похитили и расстреляли из травмата двух мужчин

Фото: Рустем АХУНОВ

В Куюргазинском районе Башкирии двое мужчин были похщены и ранены из травматического пистолета. О происшествии рассказали сотрудники пресс-служб республиканских Следственного комитета и МВД.

По версии следователей, в конце минувшего августа в деревне Якшимбетово поссорились и подрались две компании мужчин. Один из оппонентов решил отомстить за побои своему обидчику. Вместе с двумя знакомыми он проник к 35-летьнему местному жителю в дом, на глазах у его родни трижды выстрелил в него из травмата, а затем поместил его багажник машины, чтобы увезти в безлюдное место.

Родители похищенного тут же обратились в полицию. Сотрудники ГИБДД обнаружили две машины злоумышленников и пустились в погоню. Несмотря на оказанное сопротивление, подозреваемых удалось задержать. Потерпевший был освобожден из багажника и доставлен в больницу. Также в одном из автомобилей был обнаружен его 21-летний знакомый, которому подозреваемые выстрелили из травмата в ногу.

Задержанные были заключены под стражу. Следователям было возбуждено уголовное дело по статье за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Также в отношении трех мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по статье за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.