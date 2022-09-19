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Здоровье19 сентября 2022 8:19

Заболеваемость коронавирусом в Башкирии за неделю выросла на 29 процентов

Общее число заболевших приближается к 309 тысячам человек
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Как сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве, за неделю число заболевших выросло на 29 процентов. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 778 новых пациентов. Из них 3992 человека находится на амбулаторном лечении, еще 290 госпитализированы. Общее число заболевших достигло 308946 человек.

- На сегодняшний день в республике развернуто 555 инфекционных коек, свободный коечный фонд составляет 8 процентов, - отметил Айрат Рахматуллин.

Что касается ревакцинации от коронавирусной инфекции, то ее прошли 858716 человек, что составляет 60,2 процента от намеченного плана в 1426161 человек.