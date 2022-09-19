Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 9:38

16 муниципалитетов Башкирии приступили к подаче отопления

МинЖКХ назвало ориентировочную дату начала отопительного сезона в Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии 16 муниципалитетов приступили к подаче отопления в социальные организации: школы, больницы и поликлиники

В Башкирии 16 муниципалитетов приступили к подаче отопления в социальные организации: школы, больницы и поликлиники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии 16 муниципалитетов приступили к подаче отопления в социальные организации: школы, больницы и поликлиники. Речь идет об Абзелиловском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бураевском, Дуванском, Дюртюлинском, Зилаирском, Ермекеевском, Иглинском, Калтасинском, Краснокамском, Мечетлинском и Стерлибашевском районах, а также о городах Кумертау и Межгорье. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 19 сентября сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

Ориентировочно отопительный сезон в целом по Башкирии начнется после 30 сентября. К этой дате среднесуточная температура воздуха в республике приблизится к показателям, не превышающим +8 градусов. По федеральным нормативам, этого достаточно, чтобы приступить к массовому запуску тепла в жилые дома.