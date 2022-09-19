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Общество19 сентября 2022 8:12

В Башкирии уровень безработицы вернулся к досанкционным значениям

Количество зарегистрированных нетрудоустроенных лиц снизилось на несколько тысяч
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии уровень безработицы вернулся к досанкционным значениям. Об этом на оперативном совещании Центре управления республикой сообщила министр семьи, труда и социальной защиты региона Ленара Иванова.

– Состояние рынка труда республики на 16 сентября оценивается как стабильное. По сравнению с началом года наметилась положительная динамика всех показателей. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда, по последним данным вернулся к досанционным значению – 3,6%, повторив свой исторический минимум, который был весной. Численность зарегистрированных безработных снизилось с 22 тысяч человек до 20, – рассказала чиновник.