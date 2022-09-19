В Башкирии высадят 2,5 тысячи новых деревьев

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

С 24 сентября по 8 октября в Башкирии пройдет акция «Зеленая Башкирия». Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказала и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.

В мероприятиях примут участие общественные организации, депутаты, студенты и школьники.

– В рамках акции совместными усилиями наведем порядок на общественных и дворовых территориях, высадим крупномеры, кустарники и проведем компенсационную замену зеленых насаждений, – сообщила министр.

По предварительной информации, в ходе проведения осенней акции планируется участие более 8,5 тысяч специализированных организаций и 2,5 тысяч единиц техники. Будет высажено более 47 тысяч зеленых насаждений, а также в рамках компенсационного озеленения будет посажено более 2,5 тысяч деревьев.