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Происшествия19 сентября 2022 7:46

Из ТРК «Иремель» в Уфе из-за короткого замыкания эвакуировали 300 человек

На цокольном этаже здания возникло задымление
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Google Maps

фото: Google Maps

Сегодня утром, 19 сентября, из торгово-развлекательного комплекса «Иремель» в Уфе было эвакуировано порядка 300 человек. На цокольном этаже здания возникло задымление из-за короткого замыкания. Об этом сообщило региональное МЧС.

Экстренное ведомство получило тревожный вызов в 11:56. Спасатели были направлены на место происшествия по повышенному рангу.

– По прибытии подразделений в ходе разведки установлено, что в цокольном этаже произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой, – рассказали в экстренном ведомстве.

МЧС дало отбой по вызову дополнительным силам.