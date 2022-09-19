Из ТРК «Иремель» в Уфе из-за короткого замыкания эвакуировали 300 человек

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Сегодня утром, 19 сентября, из торгово-развлекательного комплекса «Иремель» в Уфе было эвакуировано порядка 300 человек. На цокольном этаже здания возникло задымление из-за короткого замыкания. Об этом сообщило региональное МЧС.

Экстренное ведомство получило тревожный вызов в 11:56. Спасатели были направлены на место происшествия по повышенному рангу.

– По прибытии подразделений в ходе разведки установлено, что в цокольном этаже произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой, – рассказали в экстренном ведомстве.

МЧС дало отбой по вызову дополнительным силам.