В администрации главы Башкирии прокомментировали отставку Сергея Грекова

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Накануне стало известно, что экс-мэр Уфы Сергей Греков подал в отставку со своего нового поста. В феврале этого года он добровольно сложил полномочия главы администрации башкирской столицы и был назначен полномочным представителем Башкирии при президенте России с должностью вице-премьера правительства республики. На днях он подал заявление об отставке и с этого поста.

Напомним, Сергей Греков до назначения на пост мэра Уфы занимался бизнесом. Членом управленческой команды Радия Хабирова он стал в декабре 2021 года, когда его представили как и.о. главы администрации башкирской столицы. В феврале 2022 года он покинул пост мэра и перешел на работу в Москву.

Факт отставки с поста вице-премьера Сергея Грекова прокомментировали в пресс-службе главы Башкирии.

- В пресс-службе Главы Башкортостана подтвердили, что Сергей Греков покидает свой пост, - сообщили в пресс-службе главы региона.