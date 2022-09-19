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Общество19 сентября 2022 7:24

Хабиров сообщил о гибели в СВО первого добровольца из батальона Шаймуратова

В ходе боевых действий скончался Денис Фатхутдинов из Иглинского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com

фото: vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 19 сентября сообщил о гибели в спецоперации на Украине первого военного из добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова. В ходе боевых действий скончался Денис Фатхутдинов из Иглинского района.

– Я с прискорбием могу сказать, что вчера был на похоронах в Иглинском районе. Мы похоронили первого нашего воина, шаймуратовца. Геройски погиб парень. Денис Фатхутдинов. Вечная ему память, – сказал руководитель региона.

Ранее «КП-Уфа» писала, что Фатхудинову было 28 лет. У него остались двое маленьких детей. Прощание с ним состоялось 18 сентября.

Башкирские добровольческие батальоны имени Шаймуратова и Доставалова выдвинулись в зону проведения специальной военной операции на Украине в конце августа.