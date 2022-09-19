В Уфе на реконструкцию улицы Октябрьской революции выделят почти 1 млрд рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на реконструкцию улицы Октябрьской революции выделят почти миллиард рублей. Это следует из документации, опубликованной на портале государственных закупок.

Центр организации и проведения конкурсных процедур города объявил торги для определения генподрядчика для выполнения первого этапа работ. Начальная максимальная цена контракта составляет 980 428 574,71 рубля. Заказчиком работ является Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений башкирской столицы.

Генеральный подрядчик, конкурс по отбору которого будет проведен 6 октября, должен будет заменить дорожное полотно и переустроить инженерные коммуникации. Также строителям предстоит провести работы по благоустройству и озеленению территории, планируется соорудить на улице систему видеонаблюдения, освещения и светофоры. Помимо этого, на территории объекта культурного наследия «Древняя Уфимская крепость» будет потрачено 2 313 446,29 рублей.

Согласно опубликованной информации, строительно-ремонтные работы будут проводиться с октября 2022 года по декабрь 2026 года.