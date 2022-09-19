Хабиров рассказал, какие спортивные объекты появятся в Башкирии в ближайшее время

В начале следующего года в городе Октябрьском завершат строительство Ледового дворца // фото: vk.com / Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, какие спортивные объекты в республике откроются в ближайшее время. Планами он поделился в своих соцсетях 19 сентября.

До конца текущего года будет сдан физкультурно-оздоровительный центр в селе Бураево. Там разместят четыре борцовских ковра, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола и гандбола, а также тренажерный и конференц-залы, массажный кабинет и буфет.

В начале следующего года в городе Октябрьском завершат строительство Ледового дворца. На арене планируется организовать занятия по хоккею и фигурному катанию, а также проводить соревнования. Сооружение рассчитано на 800 зрителей. В нем оборудуют конференц-зал на 50 человек, залы силовой подготовки и кардиозал.

К 2024 году во всех районах Башкирии построят спортивные площадки ГТО. Пока они есть только в 42 муниципалитетах из 63.