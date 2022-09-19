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Происшествия19 сентября 2022 5:51

Водитель из Башкирии купил Lada Priora и погиб за рулем через пару недель

Смертельное ДТП произошло в Баймакском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии погиб молодой водитель Lada Priora, который купил машину пару недель назад.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, что смертельное ДТП с участием 24-летнего водителя произошло в Баймакском районе республики. Ранним утром в 18 сентября местный житель вместе со своими двумя пассажирами ехал в соседний населенный пункт.

Вблизи села Ургаза водитель, по неизвестным пока причинам, опрокинул автомобиль с дороги. 24-летний парень погиб на месте ДТП. Его пассажиры в результате ДТП не пострадали – в ГИБДД отметили, что они были пристегнуты ремнями безопасности. Также автоинспекторы сообщили, что молодой человек купил автомобиль всего пару недель назад – в начале сентября.

По факту ДТП начато разбирательство.