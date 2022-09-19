В Башкирии две недели работающий участковым полицейский спас людей из горящего дома

Сотрудник совсем недавно окончил юридический институт и всего две недели работал участковым

В башкирском городе Сибае лейтенант полиции Азамат Куланбаев спас из горящего дома 8-летнего ребенка и его соседей. Сотрудник совсем недавно окончил юридический институт и всего две недели работал участковым. Об этом 19 сентября сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, 12 сентября Куланбаев находился в своем опорном пункте. Около двух часов дня из дежурной части ему поступил вызов о пожаре в многоэтажке по улице Строителей. Сотрудник поспешил на место происшествия.

– Азамат Куланбаев увидел, что пожар происходит на пятом этаже дома. Быстро поднявшись по лестнице, сотрудник увидел открытую дверь, откуда шел дым. В квартире он обнаружил горящий балкон. В жилище находился 8-летний мальчик, который и просил о помощи. Как позже выяснилось, школьник по телефону сообщил о пожаре своей маме. Женщина была на работе и позвонила в экстренные службы, – передали в МВД.

Лейтенант Куланбаев эвакуировал из горящего дома ребенка и его соседей. До приезда пожарных он попытался потушить возгорание, но справиться с огнем на балконе не удалось из-за сильного дыма. Тогда полицейский закрыл форточку с окном, чтобы помешать пламени перекинуться на жилые комнаты.

Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь. По предварительным данным, он разгорелся из-за детской шалости.