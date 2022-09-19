В Уфе в ДТП с Kia Spectra и Lada Granta разбилась семилетняя девочка

Фото: ГИБДД по Уфе

Утром 17 сентября в Уфе произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок. О происшествии рассказала пресс-служба Госавтоинспекции башкирской столицы.

Сообщается, что на улице Перспективная Kia Spectra, за рулем которой был 27-летний мужчина, столкнулся со встречной Lada Granta. В результате произошедшего ДТП пострадала семилетняя пассажирка «Лады», ее с травмами головы госпитализировали в больницу. Как стало известно сотрудникам дорожной полиции, в момент аварии девочка находилась в специальном детском пассажирском кресле.

В настоящее по факту случившегося инцидента ведется административное расследование.