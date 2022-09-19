Башкирия подготовила законопроект о включении ремонта вентиляции в перечень капремонта

Парламент Башкирии направил на оценку федеральный законопроект, предусматривающий включение ремонта дымоходов и вентиляции в перечень работ по капремонту многоквартирных домов

Парламент Башкирии направил на оценку федеральный законопроект, предусматривающий включение ремонта дымоходов и вентиляции в перечень работ по капремонту многоквартирных домов. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Как пояснили в госоргане, на данный момент содержанием дымоходов и вентканалов занимаются управляющие компании. На практике эти обязательные работы не проводятся или ведутся халатно. В итоге проблема усугубляется, и устранить ее становится сложнее и дороже.

Сейчас в Башкирии насчитывается более 1,1 тыс. домов, которым необходим ремонт вентиляции. Суммарная стоимость этих работ превышает 720 млн рублей.

– Люди ежемесячно отчисляют платежи за капремонт, но по закону эти средства нельзя направить на ремонт вентиляции и дымоходов. Между тем их неисправность может стать одной из причин взрыва бытового газа, привести к тяжелому отравлению, в том числе с летальным исходом, – отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Он заключил, что если законопроект будет принят, то у регионов России будет понятный источник финансирования для ремонта вентиляции в домах.