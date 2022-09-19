В Башкирии простились с погибшим на Украине командиром добровольческого отряда

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В Илишевском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в специальной операции на Украине Рустамом Зиганшиным. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Военный родился в селе Урметово, здесь прошли его детство и юность. После школы Зиганшин Мензелинское сельхозучилище и юрфак БашГУ. В период с 2005 по 2007 годы он был призван на службу в рядах российской армии. С апреля текущего года Рустам участвовал в СВО на Украине, там он был командиром добровольческого отряда «БАРС -9».

Напомним, вчера, 18 сентября в Башкирии простились с 28-летним Денисом Фатхудиновым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. У погибшего героя остались двое маленьких детей.