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Происшествия19 сентября 2022 4:22

В Уфе 29-летний водитель Lada Vesta насмерть сбил пешехода на «зебре»

Смертельное ДТП произошло на улице Бакалинской
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Рано утром 18 сентября Уфе водитель Lada Vesta насмерть сбил пешехода на «зебре». Как рассказал в беседе с автоинспекторами сам виновник ДТП, все произошло совершенно внезапно и случайно.

- Приблизительно в 5.20 утра ехал со стороны «Иремеля» в сторону проспекта Салавата Юлаева по улице Бакалинской. Возле Бакалинской, 19 совершил наезд на пешехода. Его я не заметил. Потом, получается, поехал дальше и вернулся обратно, - говорит водитель «легковушки».

От полученного удара мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в обстоятельства смертельного ДТП разбираются дорожные полицейские.