В Уфе 29-летний водитель Lada Vesta насмерть сбил пешехода на «зебре»

Рано утром 18 сентября Уфе водитель Lada Vesta насмерть сбил пешехода на «зебре». Как рассказал в беседе с автоинспекторами сам виновник ДТП, все произошло совершенно внезапно и случайно.

- Приблизительно в 5.20 утра ехал со стороны «Иремеля» в сторону проспекта Салавата Юлаева по улице Бакалинской. Возле Бакалинской, 19 совершил наезд на пешехода. Его я не заметил. Потом, получается, поехал дальше и вернулся обратно, - говорит водитель «легковушки».

От полученного удара мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в обстоятельства смертельного ДТП разбираются дорожные полицейские.