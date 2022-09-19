В Башкирии после ремонта теплотрассы обвалился участок дороги

Сейчас опасный участок дороги огородили. Фото: соцсети

Жители Кумертау пожаловались, что из-за некачественного ремонта теплотрассы на дороге провалился асфальт, поэтому опасный участок снова приходится обходить стороной. Фотографии потрескавшегося асфальта горожане выложили на странице Радия Хабирова в соцсетях.

- Вот так вот в Кумертау выбрасывают деньги на ветер! Делали ремонт теплотрассы, и таким образом заделали дорогу, что асфальт провалился! – подписали фотографии горожане.

В свою очередь ситуацию оперативно прокомментировали в администрации Кумертау, пообещав, что совсем скоро дорогу приведут в полный порядок.

- Провал на перекрестке улиц Худайбердина и Первомайской образовался из-за просадки грунта. Ранее на этом участке вели раскопки Тепловые сети. 19 сентября специалисты сетевой организации начнут восстанавливать данный участок, - подчеркнули представители мэрии.