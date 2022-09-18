В Башкирии состоялся региональный авиафестиваль «Мне бы в небо»

Фото: Минобр РБ

С 16 по 18 сентября в Башкирии проходил региональный авиафестиваль «Мне бы в небо». В этом году мероприятие было посвящено 100-летнему юбилею знаменитого военного летчика, дважды Героя Советского союза Мусы Гареева.

В первый день фестиваля прибыли для знакомства участники соревнований по авиамодельному спорту из Челябинска, Екатеринбурга, Южноуральска, Перми, Магнитогорска, Уфы, Стерлитамака и других городов. На открытии авиафестиваля присутствовал и сын Мусы Гареева Евгений Гареев. Участники мероприятия познакомились с биографией великого летчика, посмотрели видеофильмы о его жизни и боевых вылетах, а таже посетили с экскурсией музей авиационных двигателей УГАТУ.

А 18 сентября состоялось торжественное закрытие фестиваля, где победителям и призерам соревнований по авиамодельному спорту вручили награды. Также участники мероприятия посетили мастер-классы по моделированию самолетов и ракет, сборке автомата Калашникова, робофутболе и др. Кульминацией церемонии закрытия авифестиваля стало авиашоу от «ДОСААФ».