Фото: ДПСО "Барс"

В Уфе продолжаются поиски 14-летней Ангелины Степановой. Как рассказали волонтеры ДПСО «Барс», восьмиклассница вышла из дома около 10 вечера 14 сентября, взяв с собой ключи и 600 рублей. Когда девочка так и не вернулась домой, обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию, но результатов в поисках так до сих пор и нет.

Как рассказали волонтеры, за эти дни они обошли десятки магазинов и кафе, куда бы могла зайти школьница, опросили множество людей, проверили все заброшенные и недостроенные здания в округе, но никаких следов Ангелины не нашли.

- Обычно мы не расклеиваем ориентировки на подростков по одной причине - не напугать. Но время, прошедшее с момента пропажи, заставляет. Мы просим каждого жителя республики, обращайте внимание на подростков, девочка может находиться где угодно. Если есть возможность - напечатайте несколько ориентировок и расклейте возле дома. Каждый может сделать небольшой вклад в наше общее дело, ведь не бывает чужих детей! – обратились к уфимцам волонтеры.

Приметы: светло-русые волосы с рыжими кончиками, худощавое телосложение, зеленые глаза, на вид 15 лет.

Была одета: серое худи с капюшоном, серое трико, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Ангелины Степановой, сообщите, пожалуйста, волонтерам по номеру 8(937)357-79-33 или в полицию.