Радий Хабиров поделился со студентами секретом удачи на экзаменах

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров снова посетил стройку на Советской площади, где полным ходом идет возведение монументального памятника генералу Минигали Шаймуратову. В настоящий момент там уже установлены два барельефа, осталось только установить саму конную скульптуру. И вот один из элементов барельефа, по наводке главы Башкирии, скорее всего, станет очень популярным у студентов.

- Решаем важную задачу – что студенты будут тереть на памятнике перед экзаменами, как талисман. Я предлагаю сапожок вот этого мальчика - образ Шаймуратова в детстве, - предложил Хабиров.

Напомним, что торжественное открытие памятника герою Башкирии и России Минигали Шаймуратову планируется приурочить ко Дню республики в 2022 году.