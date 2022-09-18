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Общество18 сентября 2022 15:38

Радий Хабиров поделился со студентами секретом удачи на экзаменах

Нужно всего лишь потереть сапожок у мальчика на барельефе памятника генералу Шаймуратову
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров снова посетил стройку на Советской площади, где полным ходом идет возведение монументального памятника генералу Минигали Шаймуратову. В настоящий момент там уже установлены два барельефа, осталось только установить саму конную скульптуру. И вот один из элементов барельефа, по наводке главы Башкирии, скорее всего, станет очень популярным у студентов.

- Решаем важную задачу – что студенты будут тереть на памятнике перед экзаменами, как талисман. Я предлагаю сапожок вот этого мальчика - образ Шаймуратова в детстве, - предложил Хабиров.

Напомним, что торжественное открытие памятника герою Башкирии и России Минигали Шаймуратову планируется приурочить ко Дню республики в 2022 году.