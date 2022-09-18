ФК «Уфа» в меньшинстве обыграл «Краснодар-2»

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

18 сентября в Уфе состоялся матч десятого тура Первой лиги между ФК «Уфа» и «Краснодар-2». К всеобщему ликованию болельщиков матч завершился в пользу хозяев поля со счетом 2:1.

Благодаря точному удару Ивана Темникова команда вышла вперед уже на 16-й минуте матча. Правда, в начале второго тайма произошла непредвиденная ситуация: полузащитник «Уфы» Кэтелин Карп схлопотал красную карточку, из-за чего команда осталась в меньшинстве. Но это не помешало игрокам собраться и продолжить игру, на 52-минуте забив гол. Тут отличился капитан команды Константин Плиев.

В итоге «Краснодар-2» смог отыграть только один гол в пенальти, но на итог матча это уже не повлияло. Теперь ФК «Уфа» занимает предварительно 10 место в общей турнирной таблице.

Следующий матч команды теперь состоится 25 сентября, где она выступит против тольяттинского «Акрона».