Очевидцы поделились фотографиями пылающего ресторана «Тесла» в уфимском Сипайлово

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18 сентября днем в уфимском микрорайоне Сипайлово загорелись культовое для местных жителей место отдыха гриль-ресторан Tesla и соседнее кафе «Семь пятниц». Очевидцы поделились фотографиями полыхающего здания, гадая, что же могло стать причиной такого сильного возгорания.

- Конкуренты, наверное, между собой что-то не поделили, - недоумевает Рашит С.

- Вряд ли. У «Теслы» на втором этаже курилка была, а кафе «Семь пятниц» почти полностью из дерева. Малейшая искра – и все, - спорит с ним Константин Р.

В свою очередь, в региональном МЧС уточнили, что в настоящее время открытое горение уже удалось локализовать и потушить. Пострадавших и погибших нет. Причину пожара сейчас выясняют дознаватели. На месте происшествия работали 32 человека из личного состава и 8 единиц спецтехники.