В уфимском микрорайоне Сипайлово загорелся гриль-ресторан «Тесла»

Фото: МЧС по РБ

В уфимском микрорайоне Сипайлово горит знаменитый среди уфимцев гриль-бар «Тесла». Как сообщили в региональном МЧС, сообщения о сильном задымлении в здании поступили примерно в 16.27. На место происшествия немедленно выехали пожарные и другие экстренные службы. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что здание бара полыхает. Довольно быстро возгорание удалось локализовать, а потом и ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

К тушению пожара от МЧС России привлечено 32 человека и 8 единиц техники, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.