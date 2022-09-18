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Здоровье18 сентября 2022 11:32

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 3 человека

Общее число жертв инфекции выросло до 5809 человек
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за сутки коронавирус унес жизни 3 человек, а общее число жертв инфекции выросло до 5809 человек. Такие данные предоставили в региональном Минздраве. Доля летальных случаев от общего числа заражений составила 1,88%.

Продолжает расти и ежесуточная заболеваемость COVID-19. Так, за последние 24 часа ковид диагностировали 758 человек, а общее число зараженных перевалило за 30 тысяч - 308168 жителей республики. Из них на стационарном лечении находится 285 пациентов, а еще 3945 человек с легким течением болезни - на амбулаторном лечении.

Что касается выздоровевших, то за сутки выписано 603 человека, а всего число выздоровевших в республике составляет 298129 жителей.