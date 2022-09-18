В Башкирии 34-летний водитель погиб, после того как его автомобиль столкнулся с двумя фурами

После столкновения с грузовиками авто превратилось в груду металла

Сегодня рано утром на трассе в Иглинском районе столкнулись две фуры и легковушка – водитель авто от полученных травм скончался на месте. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло около 4 утра на 1491-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. От удара Lada Vesta превратилась в груду искореженного железа, а ее 34-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Его личность, а также причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняют дорожные полицейские.

Напомним, что за минувшие сутки в Башкирии произошло сразу 3 аварии со смертельным исходом. В частности, около 5 утра в Баймакском районе, неподалеку от села Исянгильдино, 24-летний местный житель не справился с управлением и перевернул в кювет свою Lada Priora. Молодой парень погиб на месте, а его 24-летнего пассажира доставили на скорой в больницу.