Агропром в Башкирии продолжает развиваться, даже несмотря на санкции

Инкубационных яиц в республике вполне хватает

Несмотря на все вводимые санкции агропромышленный сектор Башкирии продолжает активно развиваться. К такому выводу пришли специалисты Минсельхоза республики. Отметим, что ранее некоторые эксперты высказывали опасения, что из-за санкций республике может не хватить семенного материала и инкубационных яиц, однако, эти опасения не подтвердились.

Как сообщает ИА «Башинформ», в настоящий момент агропромышленный рынок республики покинула только одна американская компания, которая занималась поставкой семян кукурузы и подсолнечника. Остальные компании продолжают активную работу. Да и заменить импортные семена, как подчеркивают в Минсельхозе, не составит труда, ведь этим успешно занимаются российские компании. Да и инкубационных яиц в республике достаточно, так что часть яиц даже отправляют на экспорт или на внутренний рынок. Из-за рубежа на сегодняшний день продолжается экспорт индюшиных яиц, но и эти позиции при необходимости легко будет заменить на российские аналоги.