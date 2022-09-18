Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 8:45

Агропром в Башкирии продолжает развиваться, даже несмотря на санкции

Ранее некоторые эксперты опасались, что республике может не хватить семян и инкубационных яиц
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Инкубационных яиц в республике вполне хватает

Инкубационных яиц в республике вполне хватает

Несмотря на все вводимые санкции агропромышленный сектор Башкирии продолжает активно развиваться. К такому выводу пришли специалисты Минсельхоза республики. Отметим, что ранее некоторые эксперты высказывали опасения, что из-за санкций республике может не хватить семенного материала и инкубационных яиц, однако, эти опасения не подтвердились.

Как сообщает ИА «Башинформ», в настоящий момент агропромышленный рынок республики покинула только одна американская компания, которая занималась поставкой семян кукурузы и подсолнечника. Остальные компании продолжают активную работу. Да и заменить импортные семена, как подчеркивают в Минсельхозе, не составит труда, ведь этим успешно занимаются российские компании. Да и инкубационных яиц в республике достаточно, так что часть яиц даже отправляют на экспорт или на внутренний рынок. Из-за рубежа на сегодняшний день продолжается экспорт индюшиных яиц, но и эти позиции при необходимости легко будет заменить на российские аналоги.