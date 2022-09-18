В Уфе задержали подозреваемого в серии автомобильных краж

Фото: МВД по РБ

В Уфе полицейские задержали подозреваемого в серии автомобильных краж. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, первое преступление произошло еще в декабре прошлого года. Тогда на одном из рынков в Кировском районе неизвестный злоумышленник залез в незапертый фургон и вытащил сумку, где лежали документы и 400 тысяч рублей. Как рассказал владелец фургона, пустую сумку он нашел неподалеку – документы были на своем месте, а вот деньги пропали.

А уже в апреле воришка проник на парковку уфимского торгового центра, где разбил заднее стекло у одной из иномарок и забрал сумку с сиденья автомобиля. Как сообщила владелица авто, внутри сумки находились документы, телефон и 800 рублей. Однако сам момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему полицейским удалось выйти на личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Стерлитамака, который уже дал признательные показания.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Проводятся необходимые следственные мероприятия, чтобы установить его причастность к совершению аналогичных преступлений, - добавили в МВД по Башкирии.