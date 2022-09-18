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Происшествия18 сентября 2022 7:43

В Башкирии в водохранилище нашли тело пропавшего рыбака

Поиски 62-летнего мужчины продолжались с пятницы
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии завершились поиски пропавшего рыбака. Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, тело мужчины извлекли из Сакмарского водохранилища в субботу вечером.

Напомним, что первые сообщения о пропавшем рыбаке в селе Абдулкаримово Баймакского района поступили в пятницу утром. Очевидцы сообщили, что на берегу водохранилища остались автомобиль, сотовый телефон и снасти, принадлежавшие мужчине, а вот его самого нигде не было. Водолазы прочесывали дно водохранилища всю пятницу и субботу.

- К сожалению, в ходе водолазных работ тело мужчины 1960 года рождения было обнаружено в воде. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, - добавили в пресс-службе ведомства.