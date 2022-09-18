В Уфе в «Кроссе наций» приняли участие более 5 тысяч бегунов

Фото: уфимская мэрия

Накануне, 17 сентября, в Уфе и по всей России состоялся традиционный марафон «Кросс нации». Это традиционное спортивное мероприятие уже ежегодно проводится с 2004 года и каждый раз ставит новые рекорды по количеству участников и географическому охвату.

В этом году в Уфе на дистанцию в 2000 метров вышли более 5 тысяч бегунов, поэтому уфимский «Кросс наций» стал одним из самых массовых забегов в России. Марафон впервые проводился на набережной реки Белой. Участие в забеге приняли школьники и студенты, работники самых разных организаций и предприятий, а также спортсмены и обычные любители бега и здорового образа жизни.

— Свой результат оцениваю на 10 из 10. Рассчитывала на высокий результат с самого старта, так как тренируюсь каждый день и много раз участвовала в беговых соревнованиях, - поделилась впечатлениями победительница забега среди школьниц, ученица гимназии №105 Ева Вдовина.

Также, как уточнили в уфимской мэрии, всех призеров наградили грамотами, медалями и памятными кубками.