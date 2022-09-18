Танковый экипаж из Башкирии в ходе СВО уничтожил 11 танков противника

Фото: скрин видео от Минобороны России

Танковый экипаж из Башкирии нанес большой урон противнику в ходе СВО – об этом рассказали в телеграм-канале Минобороны России. Так командир танка Т-72Б3М младший сержант Ильяз Юнусов и его экипаж, выполняя боевую задачу, уничтожили 11 танков, 4 пикапа и один БТР противника, а также более 60 националистов, включая иностранных наемников.

В свою очередь, Ильяз Юнусов поблагодарил всех жителей России и Башкирии за поддержку и молитвы.

- Всему мирному населению России, которое нас поддерживает, которое отправляет гуманитарную помощь - большое спасибо. Вклад в победу - это еще и ваши молитвы, ваша поддержка, ваши письма, письма детей. Для нас это очень дорого, - обратился к соотечественникам Ильяз Юнусов.