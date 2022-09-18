Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 5:46

В Уфе четырехлетний ребенок-инвалид не может получить необходимое лекарство

В Минздраве объясняют, что в данный момент идет закупка препарата
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уфимка Ирина З. пожаловалась, что ее четырехлетняя дочь-инвалид, страдающая эпилепсией, не может получить жизненно необходимый препарат, положенный ей по закону. Речь идет о противосудорожном препарата Кеппра – по словам уфимки, в Минздраве на все жалобы ей отвечают, что лекарство попросту негде закупить, хотя в аптеках оно в свободной продаже.

После жалобы женщины на странице у Радия Хабирова в соцсетях, на обращение оперативно отреагировали в региональном ведомстве здравоохранения. Представители Минздрава отметили, что в настоящий момент идет закупка необходимого препарата в таблетках. А пока женщина может приобрести лекарство по рецепту в жидкой форме – для этого необходимо всего лишь обратиться к своему лечащему врачу.

Впрочем, такой ответ уфимку не удовлетворил. По ее словам, на жидкую форму у ребенка идет отрицательная реакция, поэтому женщина пообещала обратиться в госорганы, если в ближайшее время ее дочь не получит таблетки.