В Уфе четырехлетний ребенок-инвалид не может получить необходимое лекарство

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Уфимка Ирина З. пожаловалась, что ее четырехлетняя дочь-инвалид, страдающая эпилепсией, не может получить жизненно необходимый препарат, положенный ей по закону. Речь идет о противосудорожном препарата Кеппра – по словам уфимки, в Минздраве на все жалобы ей отвечают, что лекарство попросту негде закупить, хотя в аптеках оно в свободной продаже.

После жалобы женщины на странице у Радия Хабирова в соцсетях, на обращение оперативно отреагировали в региональном ведомстве здравоохранения. Представители Минздрава отметили, что в настоящий момент идет закупка необходимого препарата в таблетках. А пока женщина может приобрести лекарство по рецепту в жидкой форме – для этого необходимо всего лишь обратиться к своему лечащему врачу.

Впрочем, такой ответ уфимку не удовлетворил. По ее словам, на жидкую форму у ребенка идет отрицательная реакция, поэтому женщина пообещала обратиться в госорганы, если в ближайшее время ее дочь не получит таблетки.