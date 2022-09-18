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Советник главы Башкирии Алик Камалетдинов и священнослужители выехали на территорию СВО, чтобы поддержать военнослужащих из республики.

Накануне в Чишминском районе Радий Хабиров встретился со своим советником, а также имамом Хамзой-хазратом и протоиереем Виктором Ивановым. Встреча произошла на территории военно-патриотического парка «Патриот», после чего Камалетдинов и священнослужители отправились в зону СВО, чтобы поддержать там военнослужащих. В свою очередь Хабиров передал солдатам слова поддержки, а также приветы от их родных и близких.

– Наши батальоны уже вступили в бой. <… > Мой советник будет держать связь с бойцами, докладывать, что там происходит. Важно понимать, что необходимо нашим батальонам с учетом участия в боевых действиях. Мы уже подготовили для них комплекты осенней одежды. Я лично планирую сопровождать этот груз. И, конечно, будем держать связь с семьями военнослужащих. Они должны знать, что республика поддерживает их родных и близких, что у них все хорошо, - отметил Радий Хабиров.