В столкновении с грузовиком погиб 55-летний житель Уфы

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили об аварии, которая произошла в Иглинском районе республики. По данным ведомства, в результате ДТП погиб 55-летний уроженец Уфы.

По предоставленной информации, в третьем часу ночи на 1513 км дороги М-5 «Урал» столкнулись УАЗ «Патриот» и встречный грузовик КамАЗ с 42-летним жителем Тюменской области за рулем.

В результате столкновения скончался водитель легкового автомобиля. Мужчина умер до приезда автомобиля скорой помощи. В настоящий момент идет разбирательство.