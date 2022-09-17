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Происшествия17 сентября 2022 17:15

В столкновении с грузовиком погиб 55-летний житель Уфы

Мужчина скончался сразу на месте происшествия
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили об аварии, которая произошла в Иглинском районе республики. По данным ведомства, в результате ДТП погиб 55-летний уроженец Уфы.

По предоставленной информации, в третьем часу ночи на 1513 км дороги М-5 «Урал» столкнулись УАЗ «Патриот» и встречный грузовик КамАЗ с 42-летним жителем Тюменской области за рулем.

В результате столкновения скончался водитель легкового автомобиля. Мужчина умер до приезда автомобиля скорой помощи. В настоящий момент идет разбирательство.