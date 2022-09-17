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Общество17 сентября 2022 13:24

Заместителем администрации города Башкирии назначили молодую женщину

Вице-мэром Бирска стала 36-летняя Юлия Чурилова
Источник:kp.ru
Фото: администрация Бирска

Фото: администрация Бирска

В Бирске заместителем главы по экономике стала 36-летняя Юлия Чурилова, об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. По предоставленной информации, чиновница приступила к должности с 15 сентября.

Свою трудовую деятельность Чурилова начала в качестве экономиста Ленинского района в 2008 году, после получения специальности бухгалтерский учет и экономика в Академии труда и социальных отношений.

Трудилась в разных районах столицы Башкирии в качестве экономиста, а после стала начальником отдела труда и уровня жизни министерства семьи, труда и соцзащиты Башкирии. В последнее время была начальником отдела межрегионального сотрудничества и конгрессно-выставочной деятельности минэконома Башкирии.