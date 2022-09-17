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Общество17 сентября 2022 11:31

Число заболевших коронавирусом составило 307 410 жителей Башкирии

В минздраве Башкирии сообщили о двух погибших
Источник:kp.ru
Фото: со страницы Радия Хабирова

Фото: со страницы Радия Хабирова

Минздрав Башкирии сообщил о ситуации с коронавирусом в республике. По данным министерства, за последние сутки заболевание обнаружили у 691 человека. С начала пандемии по состоянию на 17 сентября выявили 307 410 пациентов с COVID-19.

В стационарах региона находится 281 человек, из них в тяжелом состоянии восемь, на ИВЛ – 1. Амбулаторно лечатся 3797 человек, выписали за сутки – 467, всего – 297 526 человек.

В министерстве проинформировали, что также зарегистрировано два случая смерти от COVID-19 за прошедшие 24 часа. Всего количество умерших достигло 5 806.