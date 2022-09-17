В Башкирии срочно начались поиски 17-летней девочки, которой нужна медицинская помощь

Фото: Барс

В Бакалинском районе пропала 17-летняя девочка. По информации волонтеров поискового отряда «Барс», Адель Фаттахова вышла из дома в селе Бакалы 16 сентября и не вернулась. В настоящий момент ребенка разыскивают поисковики и полиция вместе с родными. Уточняется, что девочка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост – 178 см, худощавое телосложение, черные волосы до плеч и карие глаза.

В момент исчезновения была одета в черную куртку, светло-серые джинсы, белые кроссовки.

Если вы что-то знаете о пропавшей Адель Фаттаховой, сообщите, пожалуйста, по телефону 112 или 8937 31 02 112.