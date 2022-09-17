Из-за фестиваля «Боевая высота» в Уфе перекроют улицу Перовского

Фото: архив КП

Администрация Уфы проинформировала, что в столице Башкирии 18 сентября из-за фестиваля «Боевая высота» запланировано ограничение движения. По предоставленной информации, фестиваль пройдет 18 сентября в 17:00.

Уточняется, что на фестивале выступят авторы и исполнители из Уфы, Ярославля, Ульяновска, Оренбурга. Специальным гостем станет Денис Майданов.

На время его проведения будет закрыта улица Генерала-губернатора Перовского с 11:00 до 00:00. Жителей и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к ограничениям.