В Уфе 39-летний мужчина скатился в 30-метровый овраг и повредил ногу

Вчера, 16 сентября, вечером спасатели Управления гражданской защиты Уфы помогли 39-летнему местному жителю, который скатился в 30-метровый овраг.

Инцидент произошел около дома на улице Чудинова,2. Уфимец распивал в компании друзей алкоголь и решил пройтись в какой-то момент по окрестностям. Во время прогулки он не устоял на ногах и скатился со склона вниз.

Подоспевшие приятели пытались ему помочь, но не смогли, так как овраг был глубиной 30 метров, а при падении мужчина повредил ногу. Спасатели наложили шину на конечность и транспортировали пострадавшего при помощи носилок.