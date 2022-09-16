Глава Башкирии исполнил свою мечту и принял участие в «Гонке героев»

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в «Гонке героев», которая была посвящена установке стелы в честь погибшего Героя Росии Максима Серафимова. Руководитель региона отметил, что для него эта гонка стала особой, так как он прошел ее «плечом к плечу» вместе с отцом погибшего.

– У меня давно была мечта, чтобы у нас в Башкортостане появилась трасса «Гонки героев». И сейчас она у нас есть. Специалисты говорят – одна из лучших в России, – отметил руководитель регионаю

Радий Хабиров оценил, что трасса была довольно сложной, но из-за этого ощущения от победы еще ярче.