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Общество16 сентября 2022 15:14

Глава Башкирии исполнил свою мечту и принял участие в «Гонке героев»

Руководитель республики рассказал, что это был для него особенный день
Источник:kp.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в «Гонке героев», которая была посвящена установке стелы в честь погибшего Героя Росии Максима Серафимова. Руководитель региона отметил, что для него эта гонка стала особой, так как он прошел ее «плечом к плечу» вместе с отцом погибшего.

– У меня давно была мечта, чтобы у нас в Башкортостане появилась трасса «Гонки героев». И сейчас она у нас есть. Специалисты говорят – одна из лучших в России, – отметил руководитель регионаю

Радий Хабиров оценил, что трасса была довольно сложной, но из-за этого ощущения от победы еще ярче.