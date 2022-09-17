В Башкирии 26-летний парень выращивал марихуану в мини-лаборатории на чердаке своего дома

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В Башкирии была ликвидирована сеть сбыта наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Из предварительных данных следует, что 26-летний житель города Бирска занимался выращиванием марихуаны в мини-лаборатории на чердаке собственного дома. Оперативники обнаружили и изъяли у него более 400 грамм марихуаны, 30 кустов конопли и оборудование для культивации, упаковки и расфасовки наркотиков.

Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через интернет. Правоохранителям удалось установить и задержать регионального оптового курьера, который оказался 35-летний безработный из Татарстана. У него изъяли более одного килограмма гашиша. Также полицейские задержали еще восемерых предполагаемых сбытчиков наркотиков.

– Благодаря работе оперативников УНК МВД по РБ удалось пресечь поставки особо крупных партий наркотиков и ликвидировать сеть их сбыта в нескольких городах республики, – сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

В общей сложности сотрудниками правоохранительных органов было изъято более одного килограмма гашиша и около 450 граммов марихуаны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям за покушение на преступление, а также за незаконные производство, сбыт наркотических средств. Все участники преступной группировки в настоящее время арестованы.